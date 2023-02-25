НОВОСИБИРСК, 25 фев — ПРАЙМ. Региональный банк "Левобережный", попавший под санкции минфина США, изучает возможные варианты международных расчетов и делает все, чтобы ситуация никак не отразилась на клиентах, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе банка. Посол назвал санкции Запада против России бессмысленными

Накануне министерство финансов США заявило, что вводит санкции против более чем десятка российских финансовых организаций, в том числе банков "Уралсиб", "Зенит", Московского кредитного банка, МТС банка и других. Под санкции попал также региональный банк "Левобережный" (Новосибирск).

"Для нас введение санкций стало полной неожиданностью… У банка нет активов и обязательств в США, и мы не проводим финансовые операции на территории этой страны. Мы следим за ситуацией, изучаем возможные варианты международных расчетов и делаем всё, чтобы данные события на деятельности наших клиентов никак не отразились", — говорится в комментарии.

В банке отметили, что "Левобережный" с самого основания специализируется на обслуживании юридических и частных лиц и всегда "неукоснительно следует международным стандартам и правилам".

"Чтобы ни происходило, мы выполняем все обязательства перед нашими клиентами и гарантируем полную защиту денежных средств. Все онлайн-сервисы для физических и юридических лиц, офисы и банкоматы банка работают в прежнем режиме, без каких-либо ограничений. Карты банка платежных систем "Мир", Visa и Mastercard тоже работают, как и раньше – наши клиенты могут снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн на территории РФ без ограничений", — сообщили в банке.

В своем телеграм-канале "Левобережный" также призывает своих клиентов быть внимательными, чтобы мошенники не могли воспользоваться ситуацией и ввести их в заблуждение.