Приложение МТС-банка пропало из AppStore и Google Play
Приложение МТС-банка для физлиц пропало из магазинов AppStore и Google Play
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Приложение МТС-банка для физических лиц исчезло из магазинов AppStore и Google Play, передает корреспондент агентства РИА Новости.
Приложение для бизнеса по-прежнему доступно для скачивания, отмечается в сообщении.
В пятницу 24 февраля США и Великобритания объявили о расширении антироссийских санкций. Под ограничения попал в том числе МТС-банк. Активы кредитной организации будут заморожены, а физлицам и компаниям запретят проводить с ней операции.
В ответ на сообщения о британских санкциях МТС-банк заявил, что у него нет активов в этой стране, а все расчеты в фунтах стерлингов были прекращены заблаговременно. Работа банка продолжается в штатном режиме.
https://1prime.ru/banks/20230225/839907178.html
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