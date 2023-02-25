МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Приложение МТС-банка для физических лиц исчезло из магазинов AppStore и Google Play, передает корреспондент агентства РИА Новости. Российские банки ответили на новые британские санкции

Приложение для бизнеса по-прежнему доступно для скачивания, отмечается в сообщении.

В пятницу 24 февраля США и Великобритания объявили о расширении антироссийских санкций. Под ограничения попал в том числе МТС-банк. Активы кредитной организации будут заморожены, а физлицам и компаниям запретят проводить с ней операции.

В ответ на сообщения о британских санкциях МТС-банк заявил, что у него нет активов в этой стране, а все расчеты в фунтах стерлингов были прекращены заблаговременно. Работа банка продолжается в штатном режиме.