МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против Альфа-банка не повлияют на его работу, переводы в евро отключены ещё весной прошлого года, картами Visa, Mastercard и Мир можно платить в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России

В субботу Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали в десятый пакет санкций ЕС против России.

"Это не повлияет на нашу привычную работу. Переводы в евро в Альфа-банке отключили ещё весной прошлого года", — ответили в банке на вопрос, как санкции отразятся на его работе.

"Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и "Альфа-Онлайн" работают быстро и надёжно", — добавили в пресс-службе.