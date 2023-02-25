МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Тинькофф банк подготовился к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов Тинькофф, банк анализирует решение Еврокомиссии, говорится в сообщении организации, опубликованном в официальном Telegram-канале. Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России

В 10-й пакет антироссийских санкций ЕС попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Для Тинькофф это первое попадание в санкционные списки.

"ЕС включил Тинькофф в 10-й пакет санкций против РФ. Что это значит для клиентов: … Санкции не влияют на обслуживание более 26 миллионов клиентов Тинькофф", — говорится в сообщении банка.

В Тинькофф отметили, что хорошо подготовились к такому сценарию. "Наша команда много месяцев работала над тем, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних обстоятельств", — добавили в банке.

"Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у Тинькофф более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями", — заключили в банке.