МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Санкции ЕС против Росбанка не окажут существенного влияния на его работу, банк функционирует в стандартном режиме, заявили РИА Новости в кредитной организации. Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России

Ранее в субботу ЕС ввел десятый пакет санкций против России, в которой включены Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк.

"Санкции, введенные ЕС в отношении Росбанка, не окажут существенного влияния на нашу работу. Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются", — сказано в сообщении.

В Росбанке отметили, что кредитная организация на протяжении многих лет является надежным банком и входит в число системно значимых кредитных организаций страны.

"Росбанк имеет один из самых высоких показателей норматива достаточности капитала среди российских банков, и мы убеждены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное обслуживание клиентов", — заключили там.