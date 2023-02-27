МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Банк "Приморье", попавший под санкции США, сообщил, что временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям. Российские банки ответили на новые британские санкции

Минфин США ввел санкции в отношении некоторых российских банков. С рядом этих учреждений, в том числе банком "Приморье", США разрешили операции до 25 мая 2023 года. Банк "Приморье" в субботу предупредил, что операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы. Клиентам, находящимся за рубежом или собирающимся за границу, рекомендовали снять наличные в ближайшее время. Банк информировал, что максимально уменьшил ограничения на снятие наличных с Union Paу.

"До получения ответов и дополнительных разъяснений от зарубежных банков-корреспондентов банк "Приморье" временно приостанавливает приём SWIFT-переводов по всем направлениям", — сообщает банк в своем телеграм-канале.

О возобновлении возможности отправки валютных переводов организация проинформирует дополнительно.