МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали банкам "более прозрачно" раскрывать условия, от которых зависит доходность накопительного счета, следует из совместного информационного письма, опубликованного на сайте регулятора. Россиян предупредили об опасности незакрытого банковского счета

"Банк России и Федеральная антимонопольная служба РФ рекомендовали банкам более прозрачно раскрывать условия, от которых зависит доходность накопительного счета. Их следует указывать в том же месте и тем же шрифтом, что и максимально возможную ставку, — как на сайте банка, так и в любых материалах, предназначенных для клиентов", — говорится в сообщении регулятора.

В данный момент банки иногда не акцентируют внимание на том, что ставка зависит от того, сколько денег и как долго находится на накопительном счете, и что она может быть значительно ниже максимальной, а клиенты некоторых банков могут найти эту информацию только в документе с полными условиями накопительного продукта, пройдя по нескольким ссылкам, обращают внимание регуляторы.

Отмечается также, что ранее ЦБ РФ и ФАС рекомендовали банкам, МФО и ломбардам указывать на сайтах полный диапазон ставок по кредитам и вкладам и условия их изменения тем же шрифтом, что и самые привлекательные ставки и условия, чтобы не вводить потребителя в заблуждение.