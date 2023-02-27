ЦБ и ФАС рекомендовали банкам прозрачнее сообщать условия доходности накопительного счета
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали банкам "более прозрачно" раскрывать условия, от которых зависит доходность накопительного счета, следует из совместного информационного письма, опубликованного на сайте регулятора.
"Банк России и Федеральная антимонопольная служба РФ рекомендовали банкам более прозрачно раскрывать условия, от которых зависит доходность накопительного счета. Их следует указывать в том же месте и тем же шрифтом, что и максимально возможную ставку, — как на сайте банка, так и в любых материалах, предназначенных для клиентов", — говорится в сообщении регулятора.
В данный момент банки иногда не акцентируют внимание на том, что ставка зависит от того, сколько денег и как долго находится на накопительном счете, и что она может быть значительно ниже максимальной, а клиенты некоторых банков могут найти эту информацию только в документе с полными условиями накопительного продукта, пройдя по нескольким ссылкам, обращают внимание регуляторы.
Отмечается также, что ранее ЦБ РФ и ФАС рекомендовали банкам, МФО и ломбардам указывать на сайтах полный диапазон ставок по кредитам и вкладам и условия их изменения тем же шрифтом, что и самые привлекательные ставки и условия, чтобы не вводить потребителя в заблуждение.
https://1prime.ru/banks/20230227/839916993.html