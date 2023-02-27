МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Закон об отмене комиссий за переводы "самому себе" готовится ко второму чтению, а банки обсуждают снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300-600 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Россиян предупредили об опасности незакрытого банковского счета

Отмечается, Госдума приняла документ в первом чтении в декабре. Предполагалось, что россияне могут переводить без комиссии между разными банками собственные средства в размере до 1,4 миллиона рублей. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.

Эта мера поможет борьбе с так называемым "зарплатным рабством". Здесь имеется в виду ситуация, когда работники получают заработную плату в финансовой организации, которую выбрал сам работодатель.

Согласно сведениям РБК, против инициативы в первоначальном виде в первых рядах выступили Сбербанк и ВТБ. Один из собеседников издания отметил, что в качестве компромисса эти банки предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тысяч рублей. Но некоторые финорганизации, по большей части небольшие, наоборот, выступают за предлагаемый "безкомиссионный" лимит в 1,4 миллиона рублей.

Законопроект планируется принять в весеннюю сессию. Как уточнило РБК, дебаты идут вокруг размера переводов без комиссии: предлагается от ста тысяч до 1,4 миллиона рублей. Пока что согласованного варианта поправок нет.