МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Росбанк фиксирует рост спроса на ипотеку со стороны иностранцев в прошлом году и в начале этого, чаще всего такой кредит оформляют граждане Таджикистана, Киргизии и Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Исследование показало, как в России обвалилась выдача ипотеки

"Мы выдаем ипотеку иностранным гражданам и отмечаем рост спроса к данному продукту в 2022 году и в начале 2023 года", — говорится в сообщении.

Всего в 2022 году банк выдал 1109 ипотечных ссуд для иностранных граждан – это 6,2% от общего количества выданных кредитов. "Наиболее часто в нашем банке брали ипотечный кредит граждане стран-участников СНГ: на первом и втором месте заемщики из Таджикистана (292 ипотечных кредита) и Киргизии (274), на третьем месте – из Беларуси (123)", — указали в пресс-службе.

В пятерку вошли также Узбекистан (102 ипотечных кредита) и Казахстан (91). Кроме того, за ипотекой в банк обращались заемщики с гражданством Турции и Китая и оформили таких кредитов 20 и 12 соответственно.

Условия предоставления ипотеки иностранным гражданам в Росбанке точно такие же, как и для российских, при предоставлении необходимых документов, указали в кредитной организации.