МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Испанский банк Santander заявил во вторник, что за 2023-2025 годы намерен повысить коэффициент рентабельности своего материального капитала (ROTE) до 15%-17% с текущих 13,37% на фоне увеличения выручки и процентных ставок на ряде ключевых рынков в Европе, включая Испанию, а также в Южной Америке. В Банке Японии призвали продолжить ультрамягкую денежно-кредитную политику

В рамках презентации для испанского регулятора банк также представил новую дивидендную политику и в течение указанного периода намерен распределять в виде дивидендов 50% консолидированной прибыли против 40% ранее.

Santander также предложил выплатить итоговый дивиденд в размере 0,0595 евро на акцию. В результате общий денежный дивиденд за 2022 год вырастет на 18% по сравнению с 2021 годом — до 0,1178 евро на акцию. Банк также анонсировал дополнительную программу выкупа собственных акций на 921 млн евро после получения соответствующего разрешения регуляторов.

Всего по итогам 2022 года общие выплаты акционерам банка вырастут до 3,84 млрд евро, причем половину этой суммы они получат в виде денежных дивидендов и еще половину — в рамках выкупа акций.