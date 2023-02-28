МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Увеличение в России страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей позволит до конца года удвоить объем инвестиций в пенсионные программы и увеличить средние суммы накоплений граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почта банка". Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 марта

"Эксперты банка прогнозируют, что ожидаемое увеличение страхового покрытия НПО до 2,8 миллиона рублей позволит до конца 2023 года удвоить объем инвестиций в пенсионные программы и увеличить средние суммы накоплений граждан", — говорится в сообщении.

По итогам прошлого года клиенты "Почта банка" инвестировали в негосударственное пенсионное обеспечение в два раза больше средств, чем в 2021 году. В ушедшем году средняя сумма вложений в негосударственные пенсионные накопления немного снизилась – с 70 тысяч до 65 тысяч рублей.

Наиболее активно инвестируют средства в свою будущую дополнительную пенсию люди 50-59 лет (более 40%), граждане 40-49 лет составляют 28%, 31% приходится на возраст 18-39 лет. Наиболее ответственно к будущим пенсионным накоплениям относятся женщины: их доля среди всех составляет 63%, мужчин – 37%, указали в банке.

В число наиболее активных с точки зрения вложений в НПО регионов в 2022 году вошли Москва и Московская область (15% и 9,5%), Санкт-Петербург (6,5%), Краснодарский край (5%), Республика Коми (4%), Республика Татарстан (3%), добавили в пресс-службе. Раскрыт способ получить сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений

Накануне группа депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект об увеличении до 2,8 миллиона рублей с 1,4 миллиона предельного размера гарантийного возмещения для добровольных пенсионных накоплений.

Документ подготовлен в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ, озвученному в прошлый вторник. Глава государства, отметив необходимость гарантирования сохранности вложений граждан в добровольные пенсионные накопления, предложил вдвое повысить страховое покрытие для таких накоплений — до 2,8 миллиона рублей.