МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Сбербанк выступил с опровержением сообщений об утечках данных со своих сервисов, банк успешно отражает любые хакерские атаки, а деньги клиентов надежно защищены, сказано в сообщении кредитной организации. Аналитики выявили рост предложения доступов для кибератак промпредприятий

"Информация не соответствует действительности. Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности", — сообщили в пресс-службе Сбера.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что в сети появилась база, якобы принадлежащая сервису "СберЛогистика", с несколькими тысячами имен, телефонов и электронных адресов.

В "СберЛогистике" также отметили, что "подобные сообщения возникают часто, и как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных".

В Сбербанке связывают частые сообщения в Telegram-каналах о якобы утечках с попыткой мошенников продать скомпилированные старые данные.

"На хакерских ресурсах в Интернете представлены различные данные, имеющие отношение к клиентам Сбербанка. Это компиляции различных баз данных, полученные в результате взлома компаний-подрядчиков дочерних компаний Сбера", — сказано в сообщении банка.

Отмечается, что в таких базах никакой чувствительной финансовой информации нет.