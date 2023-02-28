МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями. В Москве в 2022 году родились Бриллиант, Троян и Тиффани

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность запуска софинансируемых государством детских депозитов: при рождении ребенка государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшим пополнять его на ту же сумму, что и родители", — сказал он, выступая на форуме "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".

Костин отметил, что средства с депозита могли бы использоваться на цели, связанные с детьми, в том числе образование и медицину. При этом подобные практики уже есть за рубежом, например, в Сингапуре, где мера действует в дополнение к программам, аналогичным материнскому капиталу, напомнил банкир.

"Такая мера не только бы эффективно способствовала решению демографических задач в нашей стране, но также бы стала дополнительным источником длинных денег в экономике", — заключил Костин.