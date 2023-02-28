ТАШКЕНТ, 28 фев — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана выдал предупреждение трем частным коммерческим банкам, не учитывающим санкции Запада против России, сообщает во вторник пресс-служба регулятора. Санкции убивают экономический суверенитет Евросоюза, заявили в МИД

По данным пресс-службы, комитетом банковского контроля ЦБ в начале этого года проведено девять заседаний, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с разрешительным порядком и финансовым состоянием кредитных организаций.

"Банки ("Капиталбанк", Anorbank и Ravnaq-bank) получили предупреждение за допущенные недостатки при выполнении поставленных задач по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями и запретами на экспорт", — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦБ Узбекистана.

Все предупрежденные банки являются частными и по размерам операций входят в группу средних банков республики.

В апреле 2022 года некоторые коммерческие банки Узбекистана разместили у себя на сайтах информацию о приостановке проведения валютных международных платежей, за исключением операций в российских рублях, с рядом банков РФ, попавших под международные санкции. Позднее ЦБ республики сообщил, что власти Узбекистана рекомендуют коммерческим банкам информировать клиентов о рисках проведения операций с российскими банками, попавшими под санкции Запада.

По данным регулятора, доля кредитов российских банков, попавших под западные санкции, в общей сумме обязательств банков Узбекистана невелика, для погашения задолженности были привлечены международные юридические консультанты.