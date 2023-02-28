МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Валерий Казарин из департамента проектов и процессов ЦБ с 1 марта назначен заместителем председателя Банка России, сообщается на сайте регулятора.
"Приказом Председателя Банка России Валерий Казарин с 1 марта 2023 года назначен заместителем Председателя Банка России", — говорится в сообщении регулятора.
Уточняется, что ранее Казарин возглавлял департамент проектов и процессов, который продолжит курировать в новом качестве. Кроме того, он будет курировать департамент закупок и департамент недвижимости Банка России, а также технологический центр "Нудоль".
Также сообщается, что исполняющим обязанности директора Департамента проектов и процессов назначен заместитель директора департамента Михаил Балакин.
https://1prime.ru/banks/20230228/839935136.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.