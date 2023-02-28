МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Валерий Казарин из департамента проектов и процессов ЦБ с 1 марта назначен заместителем председателя Банка России, сообщается на сайте регулятора. ЦБ: бизнес планирует нарастить численность работников в первом квартале

"Приказом Председателя Банка России Валерий Казарин с 1 марта 2023 года назначен заместителем Председателя Банка России", — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что ранее Казарин возглавлял департамент проектов и процессов, который продолжит курировать в новом качестве. Кроме того, он будет курировать департамент закупок и департамент недвижимости Банка России, а также технологический центр "Нудоль".

Также сообщается, что исполняющим обязанности директора Департамента проектов и процессов назначен заместитель директора департамента Михаил Балакин.