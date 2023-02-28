ДОХА, 28 фев — ПРАЙМ. Введенные против российского банка "МТС банк" санкции со стороны США и Великобритании могут повлиять на операционную деятельность его отделения, получившего лицензию на открытие филиала в столице ОАЭ Абу-Даби, но не помешают его клиентам, высказал мнение РИА Новости эксперт по мировой экономике из Эмиратов, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара. Вице-президент АТОР оценил последствия санкций против российских банков

"Конечно, введение санкций против головного банка "МТС-банк" в России повлияет и на работу его отделения в Абу-Даби, поскольку и физические, и корпоративные клиенты банка, компании, другие банки будут опасаться взаимодействовать с ним. Государство ОАЭ также будет более пристально следить за деятельностью этого банка, проводимыми им транзакциями. Однако положительным фактором остается взаимодействие этого банка непосредственно с государством ОАЭ под контролем Центробанка ОАЭ, что является своеобразной защитой для его филиала", — отметил аль-Джавабара.

При этом он считает, что на большинство клиентов этого банка в Эмиратах, российских инвесторов, представителей российской диаспоры, которые переместились в ОАЭ, введение санкций против головного банка не повлияет, поскольку "банк в ОАЭ отвечает условиям и требованиям, которые действует в Эмиратах для иностранных банков, и его деятельность может облегчить ведение торговли между двумя странами".

Согласно данным Центробанка ОАЭ, в начале января этого года российский "МТС банк" (название на английском языке — PJSC MTS Bank) получил банковскую лицензию на работу в столице Абу-Даби.

"МТС банк" — дочерний банк крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС, основной акционер которого АФК "Система" Владимира Евтушенкова. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля 2022 года "МТС банк" занимал 33-е место в российской банковской системе по величине активов. На прошлой неделе США и Великобритания ввели санкции против "МТС банка", после чего Центробанк ОАЭ заявил, что изучит варианты дальнейшей работы филиала этого банка в Абу-Даби.