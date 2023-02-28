МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ считает идею детских вкладов с первым взносом от государства и софинансированием с родителями интересной, она могла бы быть реализована в рамках программы долгосрочных сбережений, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Назван месяц, когда выгоднее всего положить деньги на вклад

Глава ВТБ Андрей Костин ранее во вторник предложил запустить депозит, на который государство при рождении ребенка будет вносить определенную сумму, а затем пополнять его вместе с родителями.

"Как концепция звучит интересно, но, конечно, надо обсуждать. Надо сначала запустить софинансирование в программе долгосрочных сбережений, а потом обсуждать какие-то другие механизмы. Постепенно надо действовать", — сказал он журналистам в кулуарах форума "Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого развития экономики".

Чебесков добавил, что с Минфином официально это не обсуждалась, при этом он считает, что предложение Костина могло бы быть реализовано в рамках программы долгосрочных сбережений.

"Идея может быть реализована в рамках программы долгосрочных сбережений. Нам бы хотелось стимулировать сбережения, долгосрочные инвестиции в фондовый рынок, облигации, акции. Если это будет с раннего детства, то это вообще супер. Не на депозит, а в программе долгосрочных сбережений", — заключил он.

Минфин России в декабре презентовал программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно, софинансированием взносов в объеме до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой внесенных средств — на 2,8 миллиона рублей. Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России по итогам третьего квартала 2022 года составлял 6,9 триллиона рублей.