МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Банк России с 1 марта во второй раз повышает нормативы обязательных резервов для банков с универсальной и базовой лицензией, а также для небанковских кредитных организаций. Совфед и ЦБ разработали законопроект о защите россиян от финансовых пирамид

Теперь нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в российской валюте для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций повышаются до 4%.

Для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией, а так же небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте повышены до 7%.

При этом нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остались без изменения — 1%.

Новые нормативы применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за март текущего года. А коэффициенты усреднения будут применяться начиная с периода усреднения с 12 апреля по 16 мая 2023 года.

Регулятор в июле прошлого года сообщил, что в условиях роста структурного профицита ликвидности начнет постепенно повышать нормативы обязательных резервов для кредитных организаций. Первый этап повышения произошел в августе, второй этап изначально планировался на январь 2023 года, а третий — на июнь. Однако в конце 2022 года ЦБ отложил второе повышение резервов на 1 марта 2023 года.