МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. У россиян спустя год после отключения первых российских банков от SWIFT осталось как минимум семь способов перечисления денег за границу и возможность оплаты покупок за рубежом, рассказали "Известиям" участники рынка и эксперты. Госдума одобрила некоторые онлайн-покупки за рубежом без идентификации

Как уточнили в пресс-службе Почта банка, можно перечислять деньги с карты "Мир" на пластик национальных платежных систем стран СНГ, в частности, в Белоруссию, Киргизию, Таджикистан, Армению, Абхазию и Южную Осетию.

Второй способ — отправить средства из мобильного приложения банка через "Юнистрим" в страны СНГ, Европы и Азии — для такого платежа требуется только фамилия, имя и отчество получателя, деньги он получит наличными. Аналогично действует система "Золотая корона".

Третий вариант — воспользоваться сервисами трансграничных переводов, которые запускают отдельные кредитные организации, например, ВТБ, Сбербанк или "Тинькофф".

Коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский напомнил, что можно отправить SWIFT-переводы из любой кредитной организации, которая не попала под блокирующие санкции Запада. Однако комиссия в таких сервисах довольно высокая, и установлены более жесткие лимиты, чем по SWIFT. Кроме того, по этой схеме невозможно перевести деньги с российской карты на иностранную.

Как уточнил эксперт, возможностей расплатиться картами UnionPay становится все меньше, однако в ряде стран еще можно использовать карты "Мир". Кроме того, с Турцией могут создать корбрендинговую карту для туристов.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что для оплаты подписок на иностранных сервисах и совершения покупок за границей россияне стали массово оформлять карты Visa или Mastercard иностранных банков. По его словам, наиболее популярными странами для оформления карт стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Грузия и Азербайджан. Однако стоит помнить, что об открытии счета за рубежом необходимо отчитываться перед ФНС.