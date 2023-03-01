МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Молодым российским заемщикам стало сложнее получить микрозаймы: так, в 2022 году новым клиентам в возрасте до 30 лет кредиторы были готовы одобрить только 38% от запрашиваемой суммы, а в 2019 — более 55%, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Доля просроченных долгов в портфеле МФО в 2022 году выросла

"В 2022 году новым клиентам из указанного сегмента (клиенты в возрасте до 30 лет — ред.) при первом обращении кредиторы в среднем были готовы одобрить только около 38% от запрашиваемой суммы. В 2021 году — 47%, в 2020 — 42%. При этом в 2019 показатель превышал 55%", — выяснили аналитики, проанализировав сегмент пользователей микрофинансовых услуг в возрасте до 30 лет.

Добавляется, что эта категория заемщиков все больше интересуется краткосрочными PDL-займами "до зарплаты" на сумму до 30 тысяч рублей и на срок до одного месяца, чем среднесрочными ссудами на более крупные суммы. "Если в 2019 году доля запросов на PDL-займы составляла 60%, то по итогам 2022 года она выросла до 72%", — отметили аналитики.

При этом кредиторы в 2022 году все больше ориентировались на самую платежеспособную аудиторию — людей старшего возраста. "Поэтому молодым людям до 30 лет стало сложнее заслужить репутацию в их глазах, чем в относительно спокойные "доковидные" времена и в "восстановительном" 2021 году", — обратили внимание аналитики.

"Аналогичная тенденция наблюдалась и в пандемийном 2020 году. Преобладание краткосрочных ссуд в структуре спроса объясняется тем, что таким клиентам чаще требовались средства на незапланированные нужды, а также тем, что они в целом менее склонны к долгосрочному финансовому планированию по сравнению с заемщиками более старшего возраста", — заключил генеральный директор Moneyman Сергей Весовщук.