МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк запускает с 1 марта новый срочный вклад "Яркая весна с Халвой" с максимальной ставкой 8,6% годовых.

Вклад можно открыть на срок 3 месяца со ставкой 7,3% годовых, на 6 месяцев — 7,5% годовых, на 12 месяцев — 7,6% годовых. Для держателей карты рассрочки "Халва" при регулярном использовании карты в конце срока вклада ставка будет увеличена на 1% и составит 8,6% годовых.

Увеличение ставки по вкладам банка на 1% годовых действует для вкладов на 6 и 12 месяцев в рамках программы лояльности "Халвы", уточнили в банке. Для этого нужно активно пользоваться картой, то есть делать не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей (и от 5 000 рублей по "Социальной Халве") каждый месяц, и не иметь просроченной задолженности по кредитам в банке.

Срочный вклад можно открыть в любом розничном отделении банка и онлайн в мобильном приложении "Халва — Совкомбанк". Стартовая сумма для открытия составляет всего 10 000 рублей.

Также с 1 марта в банке меняются ставки по вкладам. Ставки будут снижены по срочным вкладам "Удобный" на 0,2% на сроке 3-6 месяцев и "Рекордный процент" для пролонгации: на 0,2% на сроках 3 и 12 месяцев, на 0,1% —на сроке 6 месяцев. По вкладу "Удобный" ставки вырастут: на 0,2% на сроке 6-9 месяцев, на 0,4% — для вкладов на 9-12 месяцев и на 1% — на длинных сроках вклада 2 и 3 года.

По всем депозитам, оформленным на период от полугода и больше, ставка будет дополнительно повышена на 1% годовых в конце срока для активных пользователей карты.