МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в мессенджере Telegram, при необходимости скорректирует свою работу там или прекратит, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Названы мессенджеры, попавшие под новые нормы закона о защите информации

"Мы обратились в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования нашего телеграм-банка и при необходимости скорректируем свою работу в данном мессенджере, в том числе готовы будем прекратить поддержку телеграм-банка", — говорится в сообщении.

В банке добавили, что стремятся и дальше развивать цифровые сервисы и быть там, где удобно клиентам. "Уже сейчас ведем практические работы для запуска аналогичных площадок во "Вконтакте" и "Одноклассниках"", — отметили в пресс-службе.