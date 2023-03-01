МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) выпустил первую в России цифровую банковскую гарантию в юанях с использованием технологии блокчейна, сообщается в пресс-релизе МКБ. ВТБ повысит ставки по депозитам в юанях

"Московский кредитный банк выпустил первую цифровую банковскую гарантию в китайской валюте на сумму более 100 000 000 юаней. Сделка реализована на блокчейн-платформе "Мастерчейн", — говорится в сообщении.

"Это первая на рынке цифровая банковская гарантия, которую выдали в юанях, через систему "Мастерчейн", — отметила директор департамента международного и структурного финансирования МКБ Наталья Бахова.

По информации банка, преимущество цифровой банковской гарантии — в отсутствии необходимости бенефициару ждать получения бумажной версии и делать отдельный запрос в банк для подтверждения подлинности выданного документа. Готовая банковская гарантия, которая согласована тремя заинтересованными сторонами, отображается при этом в системе на "Мастерчейне". Кроме того, ее нельзя подделать или потерять, уточняется в релизе.

Уточняется, что выпущенная банковская гарантия была номинирована в юанях, так как контракты данного конкретного импортера привязаны к китайской валюте, а в случае выплаты по гарантии поставщик получит рубли по согласованному сторонами курсу.

"Большинство внешнеторговых контрактов обслуживают в китайской валюте, и востребованность платежей в юанях только растет. Это логичный шаг для рынка, в ближайшее время мы увидим больше подобных примеров. Решение будет особенно актуально крупным группам компаний, у которых много дочерних организаций, принимающих в большом количестве и на регулярной основе банковские гарантии", — также отметила Бахова.