МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями получила заявку на продажу международной финансовой группой HSBC своего дочернего банка в РФ, но решение пока не принято, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Почти половина швейцарцев выступила против конфискации российских активов

"Заявка поступила, но решение пока не принято", — ответил он на вопрос, была ли заявка на продажу дочернего банка HSBC.

Он напомнил, что рассмотрение таких обращений – это полномочия президента.

В прошлом году СМИ сообщали, что британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc подписала соглашение о продаже своего российского подразделения "Эйч-эс-би-си банк" Экспобанку. В сентябре прошлого года Моисеев заявлял, что соответствующей заявки в подкомиссии не было.