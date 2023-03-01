Подкомиссия правительства получила заявку на продажу бизнеса HSBC в России
Подкомиссия правительства получила заявку на продажу дочернего банка HSBC в России
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Подкомиссия правительства России по контролю за иностранными инвестициями получила заявку на продажу международной финансовой группой HSBC своего дочернего банка в РФ, но решение пока не принято, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Заявка поступила, но решение пока не принято", — ответил он на вопрос, была ли заявка на продажу дочернего банка HSBC.
Он напомнил, что рассмотрение таких обращений – это полномочия президента.
В прошлом году СМИ сообщали, что британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc подписала соглашение о продаже своего российского подразделения "Эйч-эс-би-си банк" Экспобанку. В сентябре прошлого года Моисеев заявлял, что соответствующей заявки в подкомиссии не было.
https://1prime.ru/banks/20230301/839947972.html
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