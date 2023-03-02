МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России начал активную борьбу с недобросовестными практиками на ипотечном рынке и это повлияет на ставки на первичном рынке жилья, тем не менее до конца года ставки вряд ли преодолеют 8-процентный барьер, сообщила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова. Средняя ставка по ипотеке в январе достигла максимума с марта 2022 года

"Околонулевые ставки продолжают исчезать с рынка, так как перестают быть интересными для большинства банков из-за вводимых ограничений Банка России. Регулятор планирует обязать кредитные организации создавать повышенные резервы по таким ипотечным кредитам, а это будет давить на капитал", — рассуждает Носова.

"Регулятор продолжит бороться с программами под ставку ниже льготной. Поэтому средняя ипотечная ставка на новостройку будет планомерно двигаться в направлении 8% на фоне исчезновения действующих маркетинговых программ, способных привести к ухудшению качества кредитного портфеля банков и риску потери заемщиком приобретенной недвижимости. Вместе с тем пока на рынке существуют субсидируемые программы под 3-4%, в краткосрочной перспективе до конца текущего года средняя ставка будет оставаться ниже 8%", — добавляет эксперт.

В результате резкого падения спроса на ипотеку на новостройки в 2022 году в 3,1 раза в апреле и в 4,1 раза в мае по сравнению с мартом месяцем застройщики совместно с банками стали предлагать программы под околонулевые ставки, которые выглядели гораздо более привлекательными, чем льготные 7%, рассказывает Носова. Поэтому ставки за май резко снизились – с 5,8 до 3,8%. Далее из-за активного распространения таких программ средняя ипотечная ставка на новостройку достигла минимума в сентябре и декабре 2022 года – 3,5%. Именно в эти месяцы спрос на "бесплатные" кредиты был максимальным, обращает внимание она.

Банк России давно обеспокоен схемами ипотечного кредитования, при которых заемщику предлагаются на первый взгляд выгодные условия за счет завышения стоимости жилья. Регулятор видит риски от этих схем и для заемщиков, и для банков. В частности, весьма жестко это прокомментировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пригрозив застройщикам в случае, если подобные ипотечные схемы будут множиться, законодательно прописать все допустимые схемы привлечения денег у граждан.