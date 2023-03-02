МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Сбербанк сделал доступными свои услуги для юридических лиц в Крыму, сообщает пресс-служба банка. Глава Крыма назвал главное условие сообщения через новые регионы

"Сбер начал работать с юрлицами в Крыму. Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные", — говорится в сообщении.

Уточняется, что клиенты банка смогут снимать наличные с банковской карты, а также вносить наличные на нее и на свой банковский счет. Сделать это можно через банкоматы банка, которые уже установлены и работают на полуострове.

Отмечается, что по мере открытия офисов банка в Крыму продуктовая линейка будет расширяться, при этом Сбербанк продолжит разворачивать банкоматную сеть в регионе.

"Крымчане проявляют большой интерес к сотрудничеству со Сбером — как население, так и бизнес…. Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех — мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов", — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.