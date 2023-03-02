Мобильное приложение "Тинькофф-банка" стало недоступно на App Store
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Онлайн-банк"Тинькофф" пропал из магазина App Store, приложение доступно в Google Play, сообщил корреспондент РИА Новости.
Кроме того, клиенты не смогут скачать в магазине Apple другие программы компании, в том числе "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл" и другие программы компании. В Google Play они есть.
Подчеркивается, что сервисы доступны для пользователей Android.
На прошлой неделе Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и "Тинькофф банка". По словам представителей "Тинькофф банка", кредитная организация подготовилась к ограничениям, они не повлияют на обслуживание клиентов, а "Тинькофф инвестиции" переведут активы пользователей в неподсанкционную компанию.
В понедельник пресс-служба "Тинькофф-банка" заявляла, что санкции вряд ли скажутся на доступности приложений в магазинах.
Позднее сообщалось, что доступа к App Store лишились приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Левобережный", СДМ-Банка и Металлинвестбанка.
https://1prime.ru/banks/20230302/839951142.html
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