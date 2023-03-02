МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Онлайн-банк "Тинькофф" пропал из магазина App Store, приложение доступно в Google Play, сообщил корреспондент РИА Новости. Приложение "МТС Pay" пропало из AppStore и Google Play

Кроме того, клиенты не смогут скачать в магазине Apple другие программы компании, в том числе "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл" и другие программы компании. В Google Play они есть.

Подчеркивается, что сервисы доступны для пользователей Android.

На прошлой неделе Евросоюз ввел санкции против Альфа-банка, Росбанка и "Тинькофф банка". По словам представителей "Тинькофф банка", кредитная организация подготовилась к ограничениям, они не повлияют на обслуживание клиентов, а "Тинькофф инвестиции" переведут активы пользователей в неподсанкционную компанию.

В понедельник пресс-служба "Тинькофф-банка" заявляла, что санкции вряд ли скажутся на доступности приложений в магазинах.

Позднее сообщалось, что доступа к App Store лишились приложения банков "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Левобережный", СДМ-Банка и Металлинвестбанка.