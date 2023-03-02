МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Финансовая система РФ хорошо показала себя на фоне санкций: банки не просто не проели запасы прошлых лет, но быстро перестроились и начали зарабатывать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны. В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент", — сказала она.
"Ключевое: банки не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли очень быстро перестроить бизнес-модели и вновь начать зарабатывать", — добавила глава регулятора.
https://1prime.ru/banks/20230302/839955512.html
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