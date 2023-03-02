МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Финансовая система РФ хорошо показала себя на фоне санкций: банки не просто не проели запасы прошлых лет, но быстро перестроились и начали зарабатывать, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Совфед и ЦБ разработали законопроект о защите россиян от финансовых пирамид

"Российская финансовая система показала себя с лучшей стороны. В предыдущие периоды банки действительно нарастили запас прочности, который оказался достаточным не только для того, чтобы просто пережить беспрецедентный санкционный удар, но и чтобы работать бесперебойно, продолжать кредитование, поддержать кредитными каникулами своих клиентов в самый трудный момент", — сказала она.

"Ключевое: банки не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли очень быстро перестроить бизнес-модели и вновь начать зарабатывать", — добавила глава регулятора.