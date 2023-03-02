МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла банки от попыток быстро нажиться после снижения прибыли в прошлом году: это чревато закручиванием регуляторных гаек, предупредила она. ЦБ выступил против полной отмены надбавки к капиталу для банков

"Мы сейчас видим некоторые попытки банков быстро-быстро заработать, компенсировав снижение прибыли в прошлом году. Но такое поведение чревато нашим повышенным вниманием и закручиванием регуляторных гаек, потому что реализоваться системным рискам мы, конечно, не дадим", — заявила она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.