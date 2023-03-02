МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ прогнозирует, что рост объема средств россиян в банках РФ в 2023 году будет несколько выше 7%, компаний — составит примерно 15%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Банки "не проели запасы" на фоне санкций, заявила Набиуллина

"С ресурсами и ликвидностью у банков все достаточно благополучно. Средства населения, несмотря на отток в первой половине года и осенью, в целом выросли за год почти на 7%. По счетам компаний приток вообще чуть ли не рекордный (21%) из-за высоких цен на экспортное сырье, а также роста бюджетных расходов", — заявила она.

"В этом году мы ожидаем, что по мере стабилизации обстановки прирост средств населения в банках будет несколько выше уровня прошлого года. А поступление средств компаний замедлится до более умеренных темпов и покажет прирост в пределах 15%", — добавила Набиуллина.