МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Новые санкции против банков РФ уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков", — сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
В конце февраля Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали под десятый пакет антироссийских санкций ЕС.
Предварительный, консервативный прогноз по прибыли банковского сектора России в 2023 году — больше 1 триллиона рублей, добавила Набиуллина.
По ее словам, в целом на динамику банковского сектора, как и на экономику, продолжают и еще какое-то время будут продолжать оказывать влияние санкции. И ЦБ будет продолжать принимать меры, которые это влияние минимизируют, подчеркнула Набиуллина.
https://1prime.ru/banks/20230302/839955850.html
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