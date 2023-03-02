МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Новые санкции против банков РФ уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. В Польше опечалены устойчивостью российской экономики перед санкциями

"Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков", — сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

В конце февраля Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали под десятый пакет антироссийских санкций ЕС.

Предварительный, консервативный прогноз по прибыли банковского сектора России в 2023 году — больше 1 триллиона рублей, добавила Набиуллина.

По ее словам, в целом на динамику банковского сектора, как и на экономику, продолжают и еще какое-то время будут продолжать оказывать влияние санкции. И ЦБ будет продолжать принимать меры, которые это влияние минимизируют, подчеркнула Набиуллина.