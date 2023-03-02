2023-03-02T13:58:05+03:00
2023-03-02T13:58:05+03:00
2023-03-02T13:58:05+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230302/839955903.html
ЦБ выступил против полной отмены надбавки к капиталу для банков
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. ЦБ РФ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИТЬ НАДБАВКИ К КАПИТАЛУ ДЛЯ БАНКОВ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 02.03.2023
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНИТЬ НАДБАВКИ К КАПИТАЛУ ДЛЯ БАНКОВ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется