МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ в марте-апреле обсудит с банками концепцию "специальных сообществ", которые позволят малым и региональным банкам объединять ресурсы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. Швейцария утянет за собой в бездну всю Европу

"Есть и более долгосрочные стратегические инициативы — это идеи по введению в регулирование концепции специальных банковских сообществ, которые позволят малым и региональным банкам взаимовыгодно объединять ресурсы. В марте-апреле запланировано обсуждение этой и других инициатив на площадке ассоциации", — сказала она.