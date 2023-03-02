МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Банки "не проели запасы" на фоне санкций, заявила Набиуллина

"Для расширения возможностей мы временно снизили ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом для банков с базовой лицензией нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям, чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков", — сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.