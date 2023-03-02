Центробанк рассматривает снятие ограничений на открытие иностранных счетов
Набиуллина: ЦБ рассматривает снятие ограничений для банков на открытие иностранных счетов
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Для расширения возможностей мы временно снизили ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом для банков с базовой лицензией нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям, чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков", — сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
https://1prime.ru/banks/20230302/839956316.html
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