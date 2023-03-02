МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассматривает возможность на постоянной основе снять ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Банки "не проели запасы" на фоне санкций, заявила Набиуллина

"Для расширения возможностей мы временно снизили ограничения для банков с базовой лицензией по открытию иностранных счетов. Мы рассматриваем возможность снять эти ограничения уже на постоянной основе, но при этом для банков с базовой лицензией нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям, чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков", — сказала она на встрече, организованной Ассоциацией банков России.