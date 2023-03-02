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2023
https://1prime.ru/banks/20230302/839956584.html
Центробанк работает над возможностью взаимной интеграции цифрового рубля
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. ЦБ РФ РАБОТАЕТ НАД ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЗАИМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ С ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД СКОРОБОГАТОВА Новость дополняется ПРАЙМ, 02.03.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ РАБОТАЕТ НАД ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЗАИМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ С ДРУЖЕСТВЕННЫМИ СТРАНАМИ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД СКОРОБОГАТОВА
Новость дополняется