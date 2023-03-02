МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России видит активизацию недобросовестных практик кредитных организаций, что может привести к ужесточению регулирования, но все же надеется на благоразумие банкиров, поскольку не хочет "бегать с дубинкой" по рынку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ видит расширение недобросовестных практик банков, заявила Набиуллина

"Мы действительно надеемся, что банки будут строить с клиентами долгосрочные и доверительные отношения. Все-таки это окупается: банки, которые являются клиентоориентированными и не злоупотребляют такими практиками, видят, насколько к ним лояльны клиенты. Но если мы видим, что права клиентов систематически нарушаются, мы вынуждены ужесточать регулирование", — сказала она, выступая на встрече банкиров с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Набиуллина при этом подчеркнула, что в целом количество выявленных случаев мисселинга и жалоб на недобросовестные практики банков снижается.

"Но сейчас мы увидели некоторые изменения в другую сторону, когда отдельные, в том числе крупные, банки совершают очень много нарушений. Мы бы очень не хотели бегать по рынку с дубинкой, которая у нас есть, конечно. Поэтому – еще раз повторю – надеюсь на благоразумие банкиров", — заключила Набиуллина.