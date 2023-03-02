МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ работает над возможностью удаленной идентификации клиентов банков, находящихся за рубежом, и есть несколько вариантов этого, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России. ЦБ не хочет "бегать за банкирами с дубинкой", заявила Набиуллина

"Мы рассматриваем несколько вариантов, окончательного решения нет. Либо это создание отдельного сегмента в Единой биометрической системе для нерезидентов. Вторая тема — это разрешение по видеосвязи, но есть много вопросов с точки зрения безопасности", — сказала она, говоря о возможности удаленной идентификации клиентов банков, находящихся за рубежом.

"Мы по теме видеосвязи продолжаем обсуждение с определенными коллегами из ФОИВов, которые отвечают за эту тему, и я думаю, что через три месяца где-то мы выйдем с предложениями, какая схема может быть реализована для нерезидентов", — добавила первый зампред ЦБ.