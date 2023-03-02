ЦБ работает над удаленной идентификацией клиентов банков из-за рубежа
Зампред ЦБ: регулятор работает над удаленной идентификацией клиентов банков из-за рубежа
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МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ работает над возможностью удаленной идентификации клиентов банков, находящихся за рубежом, и есть несколько вариантов этого, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Мы рассматриваем несколько вариантов, окончательного решения нет. Либо это создание отдельного сегмента в Единой биометрической системе для нерезидентов. Вторая тема — это разрешение по видеосвязи, но есть много вопросов с точки зрения безопасности", — сказала она, говоря о возможности удаленной идентификации клиентов банков, находящихся за рубежом.
"Мы по теме видеосвязи продолжаем обсуждение с определенными коллегами из ФОИВов, которые отвечают за эту тему, и я думаю, что через три месяца где-то мы выйдем с предложениями, какая схема может быть реализована для нерезидентов", — добавила первый зампред ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20230302/839957589.html
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