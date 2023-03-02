Центробанк предложил создать индекс компаний, продвигающих вопросы гендерного равенства
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России предложил создать индекс российских компаний, которые активно продвигают вопросы гендерного равенства в своей корпоративной политике, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.
"Возможно, бирже имело бы смысл обращать на это (необходимость гендерного равенства — ред.) внимание через правила листинга, может быть, сделать индекс компаний, которые специальным образом адресуют вопрос гендерного равенства в корпоративной политике и имеют представленность в топ-менеджменте или в совете директоров. Выделить некую группу и как-то ее специальным образом промоутить", — сказала она, выступая на круглом столе Московской биржи о практических механизмах обеспечения гендерного равенства в публичных российских компаниях.
По ее словам, необходимость гендерного разнообразия была одной из самых бурно обсуждаемых тем в 2013 году в рамках подготовки кодекса корпоративного управления. В итоге оно появилось в кодексе, но не в качестве рекомендуемой меры, а в качестве одного из факторов, который следует принимать во внимание.
Она напомнила, что в прошлом году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересматривала принципы корпоративного управления, которые являются одним из эталонных в мире, и была бурная дискуссия относительного того, должна ли организация напрямую написать про установление требований о представленности женщин в советах директоров. В новых принципах прямого такого указания не оказалось, но говорится лишь, что совет директоров должен сам себя правильным образом оценивать в том числе с учетом вопросов гендерного разнообразия.
"На мой взгляд, есть очень большой риск, что в обществе, не готовом к тому чтобы женскую повестку продвигать уверенно и радикально, квотирование (наличия женщин в советах директоров компаний — ред.) может привести скорее к негативным эффектам, к появлению в совете директоров не профессиональных женщин, которые могут привнести свою ценность и опыт, независимое ценностное суждение, а может привести к тому, что появятся даже не "золотые юбки" — маленькое количество профессиональных женщин, которые нарасхват, — а просто появятся девушки, которые будут в совете директоров", — продолжила она.
"Мы должны двигаться в этом направлении, но сначала действовать мягкими методами, говорить о том, что следует обращать внимание на эту повестку, говорить о том, что необходимо работать над политикой того, чтобы у женщин создавались равные возможности с карьерной точки зрения, чтобы у женщин были равные условия с точки зрения оплаты труда", — сказала она, добавив, что эти методы сейчас дадут более правильный и позитивный эффект, чем прямо установленные требования.
https://1prime.ru/banks/20230302/839957906.html