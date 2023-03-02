МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России предложил создать индекс российских компаний, которые активно продвигают вопросы гендерного равенства в своей корпоративной политике, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына. Банки "не проели запасы" на фоне санкций, заявила Набиуллина

"Возможно, бирже имело бы смысл обращать на это (необходимость гендерного равенства — ред.) внимание через правила листинга, может быть, сделать индекс компаний, которые специальным образом адресуют вопрос гендерного равенства в корпоративной политике и имеют представленность в топ-менеджменте или в совете директоров. Выделить некую группу и как-то ее специальным образом промоутить", — сказала она, выступая на круглом столе Московской биржи о практических механизмах обеспечения гендерного равенства в публичных российских компаниях.

По ее словам, необходимость гендерного разнообразия была одной из самых бурно обсуждаемых тем в 2013 году в рамках подготовки кодекса корпоративного управления. В итоге оно появилось в кодексе, но не в качестве рекомендуемой меры, а в качестве одного из факторов, который следует принимать во внимание.

Она напомнила, что в прошлом году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересматривала принципы корпоративного управления, которые являются одним из эталонных в мире, и была бурная дискуссия относительного того, должна ли организация напрямую написать про установление требований о представленности женщин в советах директоров. В новых принципах прямого такого указания не оказалось, но говорится лишь, что совет директоров должен сам себя правильным образом оценивать в том числе с учетом вопросов гендерного разнообразия.

"На мой взгляд, есть очень большой риск, что в обществе, не готовом к тому чтобы женскую повестку продвигать уверенно и радикально, квотирование (наличия женщин в советах директоров компаний — ред.) может привести скорее к негативным эффектам, к появлению в совете директоров не профессиональных женщин, которые могут привнести свою ценность и опыт, независимое ценностное суждение, а может привести к тому, что появятся даже не "золотые юбки" — маленькое количество профессиональных женщин, которые нарасхват, — а просто появятся девушки, которые будут в совете директоров", — продолжила она.

"Мы должны двигаться в этом направлении, но сначала действовать мягкими методами, говорить о том, что следует обращать внимание на эту повестку, говорить о том, что необходимо работать над политикой того, чтобы у женщин создавались равные возможности с карьерной точки зрения, чтобы у женщин были равные условия с точки зрения оплаты труда", — сказала она, добавив, что эти методы сейчас дадут более правильный и позитивный эффект, чем прямо установленные требования.