Первый зампред ЦБ Скоробогатова: две страны работают с Россией над интеграцией СБП
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Две страны в настоящее время работают с РФ над интеграцией Системы быстрых платежей (СБП) со своими национальными системами, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.
"Тема с точки зрения трансграна по СБП — это интеграция "система-система". У нас сейчас две страны, которые с нами проходят либо пилот, либо уже достаточно подробное обсуждение этой темы", — сказала она.
Также из представленной ею презентации следует, что в настоящее время организовано взаимодействие Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт "Мир", с восемью зарубежными странами. Еще регулятор будет работать над дальнейшим развитием Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), который является российским аналогом SWIFT. "Это сейчас 106 нерезидентов, и я должна сказать, что мы активно с коллегами из дружественных стран эту работу продолжаем", — отметила она.
"Мы считаем, что скорость и количество участников СПФС в этом году должно вырасти. Нам там нужно решить еще несколько вопросов с точки зрения трансграна, мы бы хотели рассмотреть для себя более быстрый способ подключения к этой системе, и мы сейчас работаем над этой темой", — добавила первый зампред ЦБ.
Еще ЦБ уделит внимание обслуживанию клиентов банков по биометрии. "Чтобы у банков была возможность быстро делать сервисы с биометрическими данными, банкам будет предоставляться в виде векторной схемы информация обо всех образцах и банки смогут выстраивать свои процессы, не обращаясь к Единой биометрической системе", — пояснила она.
В заключение первый зампред отметила, что ЦБ РФ готовит дорожную карту о порядке, в котором регулятор будет менять законодательство в части цифровых финансовых активов. "У части участников рынка активная позиция, мы получили множество предложений", — сказала Скоробогатова.
https://1prime.ru/banks/20230302/839958063.html