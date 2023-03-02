МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ против того, чтобы позволить банкам в России не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России. Россия продолжит развивать долговые инструменты в дружественных валютах

В январе президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд российских компаний до конца года смогут не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений.

"Мы не поддерживаем такое распространение. Нам не известно о системной проблеме, что акционеры банков бездействуют, отклоняются от принятия решений, просто это не надо смешивать с конфликтными ситуациями… с акционерами, с прежними акционерами… попытка решить таким образом эти проблемы, на наш взгляд, не очень правильно", — ответила она на вопрос, поддерживает ли она распространение такого решения на банки.

А там где есть бездействие акционеров, уклонение их от своих обязанностей, нужно принимать специальные меры, добавила она. "Но попытки лишить акционеров, которые участвуют в управлении, (их прав — ред.) только за то, что у них позиция может не совпадать со взглядами других акционеров, мне кажется, это не правильно", — добавила глава ЦБ.

Если акционер действует в ущерб акционерному обществу, это решается в суде, а "если мы без обоснования, без прозрачных способов будем каким-то образом неугодных акционеров лишать права акционера, — мне кажется, приведет к таким негативным системным последствиям, поэтому просьба к этому вопросу отнестись аккуратно", заключила глава ЦБ.