МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российские банки по итогам текущего года могут заработать и 1,5 триллиона рублей, если не будет никаких неприятных неожиданностей, заявил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в кулуарах встречи регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России. Международные резервы России сократились с 17 по 24 февраля

Ранее на встрече глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что предварительный, консервативный прогноз прибыли банковского сектора России в 2023 году – больше 1 триллиона рублей.

"Пока видится так, что если никаких непредвиденных опять этих "черных лебедей" не будет, то 1 триллион – это консервативный, скорее будет свыше, 1,5 может быть даже вполне", — ответил Данилов на вопрос о пессимистичном и оптимистичном прогнозе.