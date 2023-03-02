КЕМЕРОВО, 2 мар — ПРАЙМ. Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС) и Сибирский банк Сбербанка заключили соглашение о сотрудничестве на 5 лет, которое позволит привлечь в регионы Сибири дополнительные инвестиции, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. ЦБ не хочет "бегать за банкирами с дубинкой", заявила Набиуллина

"На полях Красноярского экономического форума Сергей Цивилев как Председатель Совета МАСС (Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение") и председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев заключили соглашение о сотрудничестве на 5 лет", – говорится в сообщении.

"Наше соглашение предусматривает взаимодействие при решении приоритетных задач по укреплению социального-экономического потенциала регионов, повышения уровня жизни и удовлетворения потребностей жителей Сибири. Мы сможем привлечь для реализации проектов дополнительные инвестиции, создать благоприятную предпринимательскую среду, сформировать экологически ориентированную инфраструктуру. Будем развивать цифровизацию экономики, повышать эффективность управления и решать другие важные задачи", – приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева.

Уточняется, что в рамках соглашения на территории субъектов, входящих в МАСС, предусмотрена реализация проектов инфраструктурного развития, жилищного строительства и благоустройства, модернизации ЖКХ и дорог. Сделан акцент на применении государственно-частного партнерства, в том числе в социальной сфере, транспортной, жилищно-коммунальной и дорожной отраслях. Также предполагается взаимодействие в сфере малого и среднего предпринимательства. Банк России оценил возможную прибыль банков по итогам года

Кроме того, документ предусматривает внедрение проектов в рамках цифровой трансформации экономики и социальной сферы субъектов Сибирского федерального округа, включая развитие новых технологий, обеспечивающих создание и работу "безопасного региона" и "цифрового правительства", внедрение цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, сервисов на основе искусственного интеллекта.

Часть проектов направлены на повышение научно-образовательного потенциала регионов. Есть те, что нацелены на улучшение банковской инфраструктуры, взаимодействие в сфере финансового обслуживания органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также государственных учреждений и предприятий. Они предусматривают повышение финансовой и цифровой грамотности населения, сотрудничество в рамках социальных проектов.