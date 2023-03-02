МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Баланс Европейского центрального банка выше, чем нужно, заявила в четверг член правления ЕЦБ Изабель Шнабель. Центробанк начал сокращать облигации, приобретенные им в последние годы агрессивного денежного стимулирования. Глава ЕЦБ рассказала об уровне инфляции в еврозоне в феврале и марте

"Наши текущие оценки указывают на то, что размер резервов центробанка, находящихся на хранении в банках, сейчас значительно превышает уровень, необходимый для поддержания краткосрочных рыночных ставок вблизи нашей ключевой ставки", — отметила Шнабель.

"Это подразумевает, что текущий размер баланса больше, чем нужно для эффективного проведения нашей денежно-кредитной политики".