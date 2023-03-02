МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Deutsche Bank в четверг ужесточил свою финансовую политику в отношении угольной промышленности, но оставил прежними критерии в отношении нефтегазовой сферы. Это вызвало критику у защитников окружающей среды. ЦБ работает над удаленной идентификацией клиентов банков из-за рубежа

Крупнейший кредитор Германии заявил, что не будет принимать в качестве новых клиентов компании, которые больше 30% своей выручки получают от угольных операций и не предоставляют "заслуживающий доверие план диверсификации". Этот показатель был понижен с предыдущих 50% и теперь больше согласуется с отраслевыми стандартами.

Deutsche Bank сказал, что не предоставляет проектное финансирование для предприятий, работающих с энергетическим углем.

Как утверждает банк, он "планирует обновить свою политику для нефтегазовой отрасли". Каких-либо сроков обозначено не было.

"Уголь — это в любом случае отживающая свое отрасль, поэтому неудивительно, что банки хотят дистанцироваться от нее, — сказала перед заявлением Кейт Кахун, член природоохранной организации 350.org. — Мы действительно заинтересованы в более серьезных обещаниях, в частности по поводу нефти и газа".

В последние годы Deutsche Bank рекламирует себя как кредитора, к которому могут обратиться фирмы, стремящиеся к более экобезопасному будущему. Эту стратегию он считает основной для своей собственной оптимизации и увеличения прибыли. Новые санкции против банков не создают рисков, заявила глава ЦБ

Защитники окружающей среды опасаются, что финансовая отрасль допускает, чтобы такие отрасли, как угольная и нефтяная, продолжали загрязнять окружающую среду. Им кажется, что Deutsche Bank, в частности, делает недостаточно.

В феврале группа инвесторов, управляющих активами более чем на 1,5 трлн долларов, обратилась к банку, призвав его прекратить в этом году прямое финансирование новых нефтяных и газовых месторождений.

Согласно Deutsche, в прошлом году он сократил объем финансирования нефтегазового сектора более чем на 20%. Банк объяснил это уходом из России и прекращением поддержки российских газовых фирм, а не активным решением о прекращении финансирования определенных провайдеров.

Это соответствует сокращению углеродных выбросов, связанных с кредитованием банком нефтегазового сектора, на 28,9%, хотя отчасти это стало следствием удорожания акций. Это значит, что суммарная доля финансирования и выбросов Deutsche сократилась.