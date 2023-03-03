МЕХИКО, 3 мар — ПРАЙМ. Подготовка к запуску на Кубе платежной системы "Мир" близка к завершению, с её внедрением можно ожидать роста туристического потока из России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Гаване Андрей Гуськов. Экс-"дочка" Сбербанка в Казахстане не будет работать с картами "Мир"

"По информации кубинской стороны, работа над запуском платежной системы "Мир" близка к завершению. Ее использование должно позитивно сказаться на увеличении потока российских туристов на остров", — сообщил глава российской дипмиссии.

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.00 мск.