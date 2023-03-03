МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Национальная система платежных карт (НСПК) готовится запустить новый способ расчетов картами "Мир", пишут "Известия". Выпуск карт "Мир" в России вырос на 60 процентов в 2022 году

Он предполагает, что в банковском приложении на смартфоне клиента будет формироваться QR-код, который продавец на кассе сможет считать с помощью сканера и списать нужную сумму денег.

НСПК уже разработала систему защиты для нового способа платежей. Такие трансакции должны быть токенизированными, то есть содержать не данные карты, а ссылку на них. Новые требования вступят в силу с 25 апреля 2023 года.

Проблема заключается в том, что QR-код на экране смартфона смогут увидеть окружающие. Кроме того, не исключено, что он попадет на камеры. Его могут распознать и "вытащить" оттуда номер карты, а затем воспользоваться — например, при покупках в интернете. Именно поэтому данные "пластика" нужно токенизировать — заменять значение, чтобы мошенники не смогли воспользоваться платежной информацией.

В НСПК отметили, что внедрение токенизации обеспечит высокий уровень защиты.

Новый способ оплаты картой "Мир" с помощью смартфона стал доступен для внедрения банками осенью 2022 года. Сейчас ведутся подготовительные процедуры, поэтому клиенты еще не могут воспользоваться этой технологией. Ряд кредитных организаций планирует запустить функционал уже в этом году.