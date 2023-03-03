МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Сбербанк начал пилотировать телефонный банкинг на потребкредитах, в дальнейшем намерен запустить оформление более сложных продуктов с помощью видео-звонка, заявила вице-президент, директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина.
"Мы будем делать это постепенно, начнем с простых продуктов, которые требуют минимальных действий со стороны клиента и простого подтверждения. Уже запустили пилот с потребительскими кредитами в конце прошлого года", — прокомментировала она журналистам идею запуска телефонного банкинга.
Левина отметила, что следующим шагом будет "оформление более сложных продуктов с помощью видео-звонка".
Также сейчас банк тестирует функцию "перебивания" робота в колл-центре, которая позволит прервать заранее заложенный сценарий и перейти к необходимой клиенту теме. Сбербанк планирует внедрить такую возможность до конца текущего года.
https://1prime.ru/banks/20230303/839964144.html
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