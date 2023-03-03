МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Bank of America и Citigroup сократили рабочие места в инвестиционно-банковском бизнесе в Азии, сообщили агентству Reuters осведомленные источники. Таким образом, эти банки присоединились к другим финансовым компаниям, сокращающим численность персонала на фоне снижения объема сделок в Китае. ЦБ не хочет "бегать за банкирами с дубинкой", заявила Набиуллина

Bank of America (BofA), который сужает свой инвестиционно-банковский бизнес по всему миру, в четверг уволил около пяти специалистов в Гонконге, сообщили два информированных источника.

В числе уволенных, по их словам, оказался Дэвид Лам, управляющий директор BofA в отделе рынков акционерного капитала Большого Китая. Лам подтвердил свой уход, когда с ним связалось агентство Reuters.

Citi в четверг сократил четыре рабочих места в своей инвестиционно-банковской группе по Китаю, сообщил один из этих двух источников. Его слова подтвердил еще один источник. Как сообщают осведомленные лица, банк с Уолл-стрит сокращает менее 1% своего персонала по всему миру.

BofA и Citi отказались комментировать увольнения инвестиционных банкиров в Азии. Все источники не были уполномочены говорить со СМИ и отказались называть свои имена.

Число оставшихся в банках инвестиционных банкиров, специализирующихся на Китае, узнать не удалось. ЦБ выступил против полной отмены надбавки к капиталу для банков

В 2021 году наблюдалась рекордная активность на рынке M&A, но в прошлом году объемы слияний и поглощений, а также размещения акций по всему миру сократились. Влияние оказали нестабильность на рынках капитала и геополитическая напряженность.

Особенно сильно пострадали сделки, затрагивающие Китай, поскольку жесткие карантинные ограничения, отмененные только в конце года, ударили по экономике страны.

Среди других крупных банков, сокративших численность персонала в Азии, — Goldman Sachs и Morgan Stanley.

JPMorgan, согласно двум отдельным источникам, также сократил около 20 рабочих мест в инвестиционно-банковском секторе, в основном банкиров среднего звена, занимающихся сделками в Китае. Агентство Bloomberg 21 февраля сообщало, что банк сокращает 30 банкиров в Азии.

Nomura Holdings Inc сократил 18 банковских должностей в Азии, большинство из них — инвестиционно-банковские позиции, ориентированные на Китай, сообщили источники.