Reuters: Bank of America и Citigroup сократили персонал в инвестиционном бизнесе в Азии
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Bank of America и Citigroup сократили рабочие места в инвестиционно-банковском бизнесе в Азии, сообщили агентству Reuters осведомленные источники. Таким образом, эти банки присоединились к другим финансовым компаниям, сокращающим численность персонала на фоне снижения объема сделок в Китае.
Bank of America (BofA), который сужает свой инвестиционно-банковский бизнес по всему миру, в четверг уволил около пяти специалистов в Гонконге, сообщили два информированных источника.
В числе уволенных, по их словам, оказался Дэвид Лам, управляющий директор BofA в отделе рынков акционерного капитала Большого Китая. Лам подтвердил свой уход, когда с ним связалось агентство Reuters.
Citi в четверг сократил четыре рабочих места в своей инвестиционно-банковской группе по Китаю, сообщил один из этих двух источников. Его слова подтвердил еще один источник. Как сообщают осведомленные лица, банк с Уолл-стрит сокращает менее 1% своего персонала по всему миру.
BofA и Citi отказались комментировать увольнения инвестиционных банкиров в Азии. Все источники не были уполномочены говорить со СМИ и отказались называть свои имена.
Число оставшихся в банках инвестиционных банкиров, специализирующихся на Китае, узнать не удалось.
В 2021 году наблюдалась рекордная активность на рынке M&A, но в прошлом году объемы слияний и поглощений, а также размещения акций по всему миру сократились. Влияние оказали нестабильность на рынках капитала и геополитическая напряженность.
Особенно сильно пострадали сделки, затрагивающие Китай, поскольку жесткие карантинные ограничения, отмененные только в конце года, ударили по экономике страны.
Среди других крупных банков, сокративших численность персонала в Азии, — Goldman Sachs и Morgan Stanley.
JPMorgan, согласно двум отдельным источникам, также сократил около 20 рабочих мест в инвестиционно-банковском секторе, в основном банкиров среднего звена, занимающихся сделками в Китае. Агентство Bloomberg 21 февраля сообщало, что банк сокращает 30 банкиров в Азии.
Nomura Holdings Inc сократил 18 банковских должностей в Азии, большинство из них — инвестиционно-банковские позиции, ориентированные на Китай, сообщили источники.
https://1prime.ru/banks/20230303/839966747.html