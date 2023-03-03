МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" ввел временное ограничение переводов валюты в Грузию в связи с тем, что банк-корреспондент прекратил обрабатывать переводы в это государство, сообщили корреспонденту РИА Новости в поддержке банка. Райффайзенбанк не будет открывать валютные счета юрлицам

"На данный момент переводы именно в Грузию у нас, к сожалению, ограничены,… пока что нет возможности перевести именно в Грузию", — пояснил сотрудник колл-центра, подчеркнув, что переводы прекращены временно.

В чате поддержки "Тинькофф банка" в мобильном приложении пояснили, что ограничение вызвано тем, что банк-корреспондент перестал обрабатывать переводы в республику.

Вместе с тем, в колл-центре сообщили, что на данный момент за границу можно сделать переводы в долларах в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Китай, Киргизию и Белоруссию. Перевод евро возможен только в Китай и Узбекистан, а рублей — в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан. Кроме того, можно переводить деньги в национальной валюте: юани — в Гонконг и Китай, лиры в Турцию, драмы в Армению, тенге в Казахстан и белорусские рубли в Белоруссию.

Кроме того, работник службы поддержки уточнил, что еще есть возможность переводить доллары в Монголию, но в эту страну, а также Белоруссию, Киргизию, Таджикистан и Казахстан долларовые переводы возможны лишь в ограниченное число банков. "Переводить валюту можно в некоторые банки Китая — только юрлицам и третьим лицам — не родственникам", — добавил он.

В конце прошлой недели Альфа-банк, Росбанк и "Тинькофф банк" попали в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза. В "Тинькофф банке" рассказали, что подготовились к санкциям ЕС, они не влияют на обслуживание клиентов. При этом в кредитной организации отметили, что анализируют решение Еврокомиссии. Кроме того, "Тинькофф инвестиции" заявили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию, при этом привычные сервисы будут доступны в полном объеме.