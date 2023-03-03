МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Росфинмониторинг разработал проект федерального закона, который устанавливает максимальный порог проведения упрощённой идентификации при переводах физлиц без открытия банковского счета в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Росфинмониторинг раскрыл причину введения против него санкций

В настоящее время перевод денежных средств по поручению физлица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму от 15 тысяч рублей и выше осуществляется при условии проведения упрощенной идентификации названного физического лица. При этом, максимальная сумма такого перевода с применением упрощенных мер по идентификации законодательством РФ не предусмотрена, отмечает Росфинмониторинг в пояснительной записке к проекту.

"Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте", — сообщает ведомство. Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В сообщении указывается, что законопроект разработан во исполнение поручения правительства РФ и направлен на борьбу с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций. Там также добавляется, что законопроект способствует оперативному получению Росфинмониторингом для выполнения возложенных на него функций сведений о всех сторонах операции по переводу денежных средств.

Как поясняет ведомство, согласно законопроекту уточняются и сведения о плательщике для решения проблемы, связанной с отсутствием в расчетных документах информации о плательщике и получателе перевода.

"При этом их состав различен в зависимости от способа перевода денежных средств, а также устанавливается новая обязанность банков, почты и иных организаций, участвующих в переводах денежных средств, включить (либо проверить наличие), обеспечить неизменность и передачу в составе расчетных документов информации о получателе перевода", — говорится в сообщении.

Росфинмониторинг отмечает, что сведения о получателе будут устанавливаться банком на основании данных, предоставленных клиентом, либо заполняться самостоятельно с использованием информации, содержащейся в системах межбанковского обмена.

"При этом отсутствие такой информации влечет за собой возврат денежных средств плательщику, а в случае невозможности осуществить возврат – обязанность организации, обслуживающей получателя перевода, направить в Росфинмониторинг сообщение о подозрительной операции", — говорится в сообщении.